Si prendono a pugni dopo l’incidente d’auto

PORTO MANTOVANO. Tutto sarebbe successo a seguito di un banale incidente. Uno dei due automobilisti era, a quanto pare, troppo spostato verso il centro della strada e le due auto si sono toccate con lo specchietto retrovisore. Automatica la reazione: tutti e due hanno pensato che l’altro fosse responsabile. E la discussione seguita all’incidente è in breve degenerata prima in uno scambio di insulti e quindi in una battaglia a mani nude. Per i due automobilisti che oggi pomeriggio si sono affrontati a pugni sulla strada che collega Bancole a Roverbella - hanno trent’anni uno e 65 il secondo - non ci sono state immediate conseguenze, se non qualche graffio o contusione. Entrambi hanno rifiutato di salire sull’ambulanza. Sul luogo della lite sono intervenuti anche i carabinieri, di fronte ai quali i due contendenti si sono calmati. Nessun provvedimento da parte dei militari nei loro confronti. Ma potrebbe seguire uno scambio di querele. — BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI