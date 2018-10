Arrestato dalla polizia alla Favorita: ladro seriale fermato con alcolici e cosmetici

MANTOVA. A causa dei suoi innumerevoli precedenti per furto, gli era stato notificato, nei giorni scorsi, un avviso orale da parte del questore di Mantova, con il quale gli veniva caldamente suggerito di cambiare stile di vita. Nonostante questo, C.S., quarantacinquenne rumeno, ha continuato nelle sue abitudini di “ladro seriale”, tanto è vero che, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato dagli operatori della Volante dopo che aveva rubato della merce del valore di oltre 200 euro, dall’Ipercoop La Favorita, e l’aveva nascosta nello zaino. A quanto pare, visti i precedenti, C.S. aveva l’abitudine di rubare articoli di vario tipo in negozi e supermercati e poi di rivenderli. Probabilmente avrebbe fatto la stessa cosa con i prodotti di cosmesi e di profumeria per donna e per le bottiglie di alcolici che si era intascato all’Ipercoop. La merce invece è stata subito restituita ai legittimi proprietari da parte della polizia che ha fermato l’uomo. Tratto in arresto per tentato furto aggravato, il 45enne verrà giudicato con rito abbreviato fissato nel mese di novembre. —