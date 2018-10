Le lacrime della madre: non doveva finire così

SAN BENEDETTO PO. Una vita riservata. Poche le persone di San Benedetto Po che conoscevano il suo volto. Anna Maria Congiu ha portato dentro di sé il conflitto che opponeva il figlio al suo compagno. Una tensione che è esplosa nella notte fra domenica e ieri e che ha portato all’uccisione di Fulvio Piavani, 42 anni, da parte del compagno di sua madre, il 76enne Roberto Michelini. Lei, origini sarde, emigrata nel Bergamasco, un matrimonio fallito alle spalle, ha tentato sino all’ultimo di difendere quella famiglia che si era raccolta attorno a lei.

Difendendo disperatamente il figlio, cercando di mettersi fra lui e il compagno della sua vita, che mal sopportava le intemperanze dell’uomo che Anna Maria aveva portato nella sua vita.



L’altra notte, mentre il compagno Roberto litigava con Fulvio, lei ha tentato l’ultimo disperato gesto di madre, mettendosi in mezzo alla baruffa che ormai era scoppiata. Ma quel colpo di pistola, quell’unico proiettile uscito dalla Beretta che l’anziano riponeva nel comodino della camera da letto, ha cancellato in un momento il desiderio, o forse il sogno di una vita tutti assieme.

Davanti alla casa ristrutturata, un bell’edificio agricolo curato con gusto, Anna Maria ha lo sguardo perso nel nulla. «Cosa ho provato? - dice - è una cosa che non riesco ancora a capire. È assurdo che tutto sia finito così».



La voce è tremante, una sigaretta dietro l’altra, Anna Maria è affiancata da un’amica che è venuta a prestarle un po’ di sostegno. «Mi mancano le parole - dice - Non doveva finire così».

Poi la forza viene meno. La donna piange e torna verso la porta dell’abitazione mentre dentro c’è ancora la Scientifica dei carabinieri che sta facendo i rilievi. Resta davanti all’uscio di casa, con l’amica vicino, gli occhi lucidi per le lacrime e i carabinieri che con discrezione tengono sotto controllo la situazione.