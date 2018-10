Un altro capannone pieno di rifiuti, scatta la denuncia

OSTIGLIA. I carabinieri hanno denunciato per i reati di “truffa e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, un 64 enne italiano residente a Mantova. L'uomo, dopo aver espresso l’intenzione di voler acquistare un capannone a Ostiglia di proprietà di una ditta padovana, si è fatto consegnare le chiavi dell’immobile e in esso ha stoccato tonnellate di rifiuti plastici. A seguito di un’ordinanza emessa dal Comune, l’area è stata bonificata e il materiale è stato affidato ad una ditta autorizzata.