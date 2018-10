Una famiglia rimasta senza radici: così è maturato l’odio nella casa

SAN BENEDETTO PO. Una famiglia che si era composta nell’arco di decenni, dopo lunghe peregrinazioni. Radici spezzate dalla lunga emigrazione alla fine della quale era emersa la volontà di tornare nei luoghi d’origine. Ma così si erano messe sotto lo stesso tetto storie diverse, non strette da legami di parentela. Una coabitazione, a volte forzata, che spesso aveva fatto saltare i rapporti, con liti ed esplosioni di violenza contenuti fra le mura domestiche.



Roberto Michelini è nato a Quistello il 6 agosto del 1942. La famiglia risiedeva a Gorgo, frazione di San Benedetto Po. Ha trascorso la sua infanzia con il padre Bruno (Giordano su alcuni documenti), la madre Marcella Gelati e la sorella Giulia, che pur essendo figlia solo della madre ha comunque preso il cognome paterno.

