«Alcolici e troppe risse»: il questore chiude tre bar

MANTOVA. «Tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza e l’interesse della collettività». Dopo la festa abusiva sospesa a Ca’ degli Uberti e la denuncia dei tre organizzatori, il questore Paolo Sartori ha chiuso in via temporanea tre bar: uno perché vendeva alcolici ai ragazzini prima di entrare in discoteca, al Chiringuito (a sua volta chiuso per 10 giorni qualche settimana fa); gli altri due perché costantemente frequentati da pregiudicati rissosi e pericolosi. Poi ha emesso una serie di ordinanze che hanno lo scopo di allontanare da Mantova persone pericolose: fogli di via, rifiuti di permessi di soggiorno, ammonimenti, avvisi orali.



Sono i provvedimenti scaturiti dall’ultimo servizio di controlli del territorio, da parte della polizia di Stato, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, Guardia di finanza e polizia locale; controlli - ideati e strutturati dal tavolo per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Sandro Lombardi - che hanno interessato le aree a rischio del centro, giardini Nuvolari, lungo rio e dei quartieri periferici, Lunetta oltre a quelli dell’hinterland, in particolare Borgo Virgilio: 78 persone controllate, di cui 23 stranieri e 26 con precedenti penali; e ispezioni in 9 esercizi pubblici.



Partiamo dai provvedimenti sui bar: chiuso per cinque giorni il My Tamoil, il bar annesso all’omonimo distributore di carburanti in via Parma, proprio di fronte al Chiringuito. Secondo la polizia, che ha compiuto più ispezioni e appostamenti, nel bar venivano serviti alcolici anche ai minorenni prima dell’ingresso in discoteca. Cosa che ha contribuito a creare spesso situazioni di disordine pubblico, liti, risse, per non parlare di malori tra i più giovani causati proprio dall’abuso di alcolici. Chiuso, sempre per sette giorni l’Eh Cafè, sulla rotonda della Colonna a Cerese, perché frequentato da numerosi pregiudicati della zona, che si sono resi responsabili di gravi atti di violenza, risse, accoltellamenti. E per le stesse ragioni è stata disposta la chiusura temporanea, sette giorni, anche per il Sugar Cafè di via Learco Guerra, sempre nel comune di Borgo Virgilio, quartiere Colla.



I provvedimenti sono stati notificati ieri e sono intesi a partire da oggi. «Nessuna volontà di punire i singoli esercenti - precisa il questore Paolo Sartori - L’interesse della collettività però prevale su quello del privato. E quando ci sono situazioni di pericolo per i cittadini, io sono tenuto a far rispettare l’articolo 100 del Testo unico della legge sulla pubblica sicurezza che mi dà pieni poteri anche sulla chiusura dei locali pubblici».



Plaude all’iniziativa il sindaco di Borgo Virgilio Alessandro Beduschi che ha più volte segnalato i problemi di sicurezza legati ad alcune zone del suo comune, in particolare intorno a quei bar: «Devo veramente ringraziare il questore e tutte le forze dell’ordine che hanno collaborato, compresa la nostra polizia locale, perché queste azioni dirette a stroncare l’impunità di certi personaggi tornano a dare fiducia agli amministratori e ai cittadini».



Insieme alla sospensione delle tre licenze commerciali, il questore ha disposto: due allontanamenti coatti, a un egiziano e a un tunisino, accompagnati all’aeroporto, destinati ai loro Paesi d’origine; tre rifiuti di rinnovo permesso di soggiorno; sette fogli di via a persone con precedenti penali; un ammonimento ad uno stalker; un avviso orale ad un ladro recidivo. —