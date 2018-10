Mantova, incendio alla sala scommesse: è caccia a movente e piromani

MANTOVA. Le immagini delle telecamere di piazzale Porta Cerese, le celle telefoniche agganciate nei minuti cruciali, la ricerca di testimoni e la raccolta di informazioni di carattere personale ed economico.



S’indaga a tutto campo dopo il rogo di via Parma che martedì notte ha distrutto una sala scommesse in via di allestimento e di prossima apertura, l’ufficio di un idraulico e uno studio di contabilità.



L’attenzione degli investigatori della Squadra mobile della questura in queste ore è concentrata soprattutto sulle immagini raccolte dalle numerose telecamere installate sulle vie di accesso della città. L’allarme incendio è stato lanciato intorno alle 2.15 di notte e dunque i minuti precedenti e seguenti fissati dall’occhio del sistema di videosorveglianza potrebbero dire qualcosa.



Intanto si apprende che un’indagine è già stata aperta in procura e che la polizia sta raccogliendo parecchio materiale. A partire dagli oggetti repertati mercoledì mattina all’interno della futura sala scommesse presa di mira dai piromani.



Per appiccare il fuoco è stata usata probabilmente della benzina, con cui sono state riempite almeno 6-7 bottiglie gettate all’interno del locale attraverso una finestrella semiaperta sopra la porta d’ingresso. Fiammata e onda d’urto hanno fatto crollare due muri, le cui macerie hanno invaso anche gli altri due ambienti adiacenti, l’ufficio di MnClima e lo studio contabile di Angelo Perini.



E mentre si contano i danni, ancora da quantificare nel dettaglio, resta aperto un grosso interrogativo: il movente di questa spedizione incendiaria è di natura personale o economica?



Ieri mattina in questura gli investigatori hanno ascoltato Omar Cassina, l’imprenditore bergamasco che di recente ha preso in affitto il locale di via Parma e che sul suo profilo di Fb aveva annunciato l’apertura a breve di un centro scommesse a Mantova.



L’imprenditore, che a quanto risulta dallo Sportello Unico del Comune di Mantova non aveva ancora chiesto l’autorizzazione per aprire la sala scommesse, si è presentato spontaneamente per raccogliere informazioni dettagliate su quanto accaduto la notte di martedì.



Restando sull’indagine si cercano anche testimoni che la sera del rogo abbiano visto o notato qualcosa in quella zona di via Parma.



Intanto ieri mattina la vetrina infranta della futura sala scommesse di via Parma è stata coperta con un pannello in legno sul quale sono stati apposti i sigilli di sequestro. —