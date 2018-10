Blitz nelle sale giochi di Mantova: per quattro scatta la chiusura

MANTOVA. Chi trascura igiene e pulizia dei bagni (e chi non li ha nemmeno), chi lascia le slot sempre accese in barba alla normativa comunale che prevede il funzionamento in determinati orari e chi, addirittura, concede ai minorenni l’accesso alle macchinette mangia-soldi. Sono otto, sulle nove controllate, le sale slot e sale scommesse della città sanzionate nell’ambito di una vasta operazione di controllo portata a termine tra il pomeriggio e la serata di venerdì da un pool di forze dell’ordine ed enti istituzionali coordinati dal questore Paolo Sartori.

Per quattro di queste è scattata, o sta per scattare, la sospensione temporanea dell’attività. «Il nostro intervento è stato disposto dalla Prefettura nell'ambito del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico – ha tenuto a spiegare il questore – va iscritto in una strategia di controllo di quelle attività, come il gioco d’azzardo, che hanno riflessi sulle parti più deboli della società». In altre parole, il blitz di venerdì altro non è che un tassello della guerra alle ludopatie.

IL BLITZ. L'operazione – piuttosto complessa perché scattata in contemporanea su nove obiettivi diversi – è stata pianificata nell’ultima settimana. Oltre quaranta gli operatori arruolati per il servizio, proseguito per sette ore, dalle due del pomeriggio alle nove di sera. Impegnati con gli agenti della polizia di stato, coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, quelli della polizia locale, il personale dell'Ispettorato del lavoro, i sanitari Ats e gli addetti dei Monopoli di stato.

Le norme violate. La violazione più seria è forse quella rilevata all’Izi Play di piazza Arche, a due passi dalla questura: quando gli agenti sono entrati c'era un sedicenne alle prese con una slot. Nei confronti del locale pubblico sono scattati, con un’ordinanza del questore in base al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione immediata dell'attività per quindici giorni, e una sanzione di 6.700 euro. Fino a cinque giorni di sospensione dell’attività è la sanzione che sarà applicata con un’ordinanza del sindaco ad altre tre sale giochi, che più volte nell’ultimo anno avrebbero consentito il gioco alle slot al di fuori delle fasce orarie stabilite dal Comune (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23): sono il bar Mulina Euro Game di via Trento, l’Admiral Game di via Amendola, in Valletta Paiolo, e la Jocker di via Pertini, a Colle Aperto. Altre irregolarità, in materia di sicurezza, igiene e autorizzazioni, sono state rilevate nelle sale giochi Quadrifoglio di Dosso del Corso, Admiral Game di via Grazioli e Stanleybet di viale Partigiani. —