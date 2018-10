Ore 10.30: emergenza simulata alla stazione Frassino di Mantova

MANTOVA. Un convoglio sul binario 6 a pochi metri dalla stazione del Frassine, agenti della polizia locale fermi a controllare il passaggio a livello e un andirivieni di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Chi è passato sabato 20 ottobre mattina per via Brennero ha sicuramente notato del subbuglio. Un incidente? Sì. Ma simulato.

E’ partita i alle 10.30 una simulazione di emergenza conseguente ad una perdita di stirene da un carro cisterna in sosta sul binario in attesa di entrare nello stabilimento Versalis. Un’occasione per mettere alla prova i piani di emergenza e il personale di Ferrovie e vigili del fuoco che deve operare in caso di incidente con merci pericolose. L’esercitazione ha visto sul campo la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale e ferroviaria e rappresentanti della Rete ferroviaria italiana. Le ferrovie, da protocollo, avvisano i vigili del fuoco che hanno il compito di valutare la situazione.

A sirene spiegate sono arrivati sul posto tre mezzi. Dopo aver accertato la gravità dell’accaduto, è stata attivata la sirena collocata sul campanile della chiesa dal comando della polizia locale del Frassine. Un suono della durata di circa un minuto ma dal volume basso, per questo udito solo dagli abitanti vicini alla chiesa. E ora il Comune, responsabile dell'emergenza cittadina, dovrà intervenire per fare controlli e portare il volume ai livelli ottimali. Sui binari, quindi, le procedure di messa in sicurezza dell’area da parte dei pompieri che hanno spruzzato acqua e schiuma per contenere la perdita. L’operazione, da prassi, si conclude chiamando una ditta per recuperare e bonificare il terreno mentre le Ferrovie si occupano di gestire lo spostamento del carro. Barbara Rodella