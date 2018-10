Incidenti, in un anno a Mantova trecento feriti in più. Ma calano i decessi

MANTOVA. Calano i decessi ma aumentano i feriti: 300 in più rispetto all’anno precedente.



Questo in estrema sintesi il risultato del rapporto annuale Aci-Istat sugli incidenti stradali in provincia di Mantova.



Nel 2017 i morti sono stati 33 contro i 36 dell’anno prima, mentre i feriti hanno toccato quota 1.683 contro i 1.384 del 2016.



Tra le cause ai primi posti svettano il mancato rispetto dei segnali stradali e della distanza di sicurezza e la distrazione per vari motivi. Per tutte queste ragioni il presidente dell’Aci di Mantova, Alberto Marenghi, lancia un appello che va nella direzione di una maggiore formazione alla guida sicura e alla cultura della mobilità consapevole.



E non a caso oggi dalle 10.45 al Teatro Ariston 270 studenti delle quarte e quinte degli istituto superiori di Mantova parteciperanno alla lezione di sicurezza stradale tenuta dall’ex pilota modenese di Formula 1 Andrea Montermini.



«L'Automobile Club di Mantova – si legge in una nota inviata dal direttore Giuseppe Pottocar – rileva con preoccupazione che, a fronte di un calo dei sinistri stradali, aumenta il numero dei feriti e restano inaccettabili il numero delle vittime ed i conseguenti costi sociali ed economici. Il costo dei sinistri stradali in Italia ammonta ad un totale di circa diciotto miliardi di euro».



« Velocità (11%), distrazione (25%), mancato rispetto dei segnali (31%) e delle distanze di sicurezza (13%) si confermano in generale le prime cause di incidente sulle strade della nostra provincia – sottolinea Alberto Marenghi – a riprova del fatto che la formazione alla guida sicura e la cultura della mobilità consapevole devono restano i principali obiettivi delle strategie ed attività della Federazione Aci ».



Leggendo nel dettaglio il rapporto Aci-Istat si scopre che nel corso del 2017 fra i 33 decessi 27 sono maschi e 6 femmine e che la fascia d’età più colpita dall’evento luttuoso è quella compresa tra i 55 e i 64 anni.



Nella conta dei feriti più di mille sono maschi (oltre 700 tra i 30 e i 54 anni) e poco più di 600 le femmine. —