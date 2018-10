Città e hinterland al setaccio: controllate 470 persone

MANTOVA. I carabinieri del comando Compagnia di Mantova, negli ultimi giorni hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio di Mantova e hinterland, in particolare in esercizi commerciali e pubblici, con l'obiettivo di contrastare reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e clandestinità.

Una persona, M.R, straniero di 33 anni, è stata denunciata per violazione degli obblighi di permanenza sul territorio dello Stato; controllate 470 persone di cui 27 cittadini extracomunitari senza una fissa dimora, 375 mezzi, elevate 25 contravvenzioni al codice della strada e sono state compiute 13 perquisizioni su strada.

Inoltre sono stati controllati 9 esercizi pubblici, vigilate 12 aree sensibili e parchi quali via Bettinelli - via Bonomi e Largo di Porta Pradella, giardini Nuvolari, Belfiore, Lungorio, Piazza Cavallotti, Piazza 80’ Fanteria, Ponte Rosso, Lunetta, Parco Yoghi di Borgo Virgilio, Giardini C. Roda di Curtatone, Parco Ca’ Rossa di Porto Mantovano, Area via Maestri del lavoro – via del Commercio a San Giorgio di Mantova.

La vasta operazione ha visto impiegati 90 Carabinieri e 47 mezzi dell’Arma. I controlli a cura dei Carabinieri di Mantova continueranno incessantemente nel capoluogo e nella grande Mantova anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo comune di rendere più sicura la città.

Il Prefetto di Mantova, Sandro Lombardi ha espresso il suo vivo apprezzamento al comandante provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Fabio Federici, per la brillante operazione di servizio e per i positivi obiettivi conseguiti.