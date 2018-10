Lavori per rinforzare il ponte ferroviario: test anche sulla strada

MOTTEGGIANA. È stata completata la prima fase dei lavori di rinforzo del ponte ferroviario che scorre sulle arcate dell’ottocentesco forte Noyon tra Motteggiana e Borgoforte, sul tratto della linea ferroviaria Modena-Mantova-Verona.



La ditta di Camposampiero (in provincia di Padova), ha lavorato fino a venerdì per rinforzare con putrelle in acciaio le arcate del forte.



Ora, subito dopo il ponte di Ognissanti, inizierà la seconda fase durante la quale verranno rinforzate le altre restanti arcate. Non solo. In attesa della ripresa dei lavori, un’altra azienda, ieri mattina, ha scaricato una decina di gabbie piene di massi che servono per rinforzare la spalla del forte che altrimenti rischiava di franare. Rfi non vuole correre rischi e per assicurare la massima robustezza e staticità della massicciata, ha investito nuove risorse per completare i lavori di miglioramento antisismico su tutta la testa di ponte del forte Noyon.



Il traffico ferroviario resta limitato ai treni passeggeri e qualche convoglio merci. I treni merci più pesanti, invece, passano ancora per Poggio Rusco.



Nel frattempo pare si sia mossa anche la Provincia, che ha inviato dei tecnici per svolgere alcuni carotaggi all’altezza del ponte stradale che sovrasta la ferrovia proprio in corrispondenza del forte Noyon. Soddisfatto il consigliere comunale di “Insieme per Motteggiana” Nereo Montanari il quale, togliendosi un sassolino dalla scarpa, attacca: «All’epoca del sopralluogo della delegazione con i colleghi Dall’Oglio, Amista, Refolo e Minelli, quando evidenziammo la vicenda della vegetazione che impediva la visione di un manufatto storico e quando ci preoccupammo di sollecitare la Provincia a monitorare il ponte stradale sul Po, qualcuno ci diede dei visionari. Beh, ribadisco ancora una volta che ci abbiamo visto giusto altrimenti Rete Ferroviaria Italiana non avrebbe fatto i lavori sulle arcate del forte e la Provincia non avrebbe inviato dei tecnici per effettuare i carotaggi». —



