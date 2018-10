Ragazza morta durante l'ora di ginnastica: al Virgilio il banco colmo di fiori

MANTOVA. Un mazzo di fiori su quel banco dove fino al giorno prima sedeva Vittoria. Un mazzo che nel corso delle ore si è arricchito di altri fiori e di piccoli oggetti. Segni d’affetto lasciati da giovani mani amiche e addolorate. «Preferisco non lo fotografiate, quei fiori che i ragazzi hanno portato in queste ore è una cosa intima, tra loro, il personale e Vittoria». Patrizia Mantovani, preside del Liceo Classico Virgilio, difende così la riservatezza del turbinio di sentimenti che da venerdì pomeriggio agita i cuori dei compagni di classe di Vittoria Baruffi, la ragazza di 14 anni morta mentre stava facendo ginnastica sul lungolago Gonzaganell’ora di educazione fisica.



Un dramma sconvolgente. Perché è inevitabile pensare che è non è giusto che una ragazzina muoia facendo ginnastica in mezzo alla natura. Una cosa, a scanso di inutili equivoci, va chiarita. La normativa non prevede certificati medici per le attività ginniche curricolari. Lo richiede solo per le attività competitive, come la gare scolastiche provinciali e per quelle agonistiche.

leggi anche: Mantova, sconvolti i compagni di Vittoria, la 14enne morta durante l'ora di ginnastica La testimonianza di uno studente: «Si è accasciata a pochi metri dal traguardo, vicino a un albero. Quando siamo arrivati era priva di sensi. Non riusciamo ancora a crederci»



Il rientro i gli studenti della classe di Vittoria e di quelli della sezione parallela che stavano facendo ginnastica con loro, è stato studiato dalla scuola il pomeriggio precedente . Come comportarsi? Cosa dire loro? Perché loro c’erano, sul lungolago, quando è successo tutto.



«Stamattina abbiamo solo iniziato un percorso che costruiremo giorno per giorno - spiega la preside - abbiamo con noi gli operatori, gli psicologi di Asst e Ats. Sono con loro in questo momento, con i ragazzi delle due classi coinvolte. Anche i professori parlano con loro. Ieri pomeriggio abbiamo svolto una riunione a cui hanno partecipato tutti gli insegnanti. Abbiamo affrontato questo dramma come una comunità. Facendo comunità. Stamattina era importante stare con loro, vivere con loro il dolore. Abbiamo pianto con loro».



È l’intera scuola ad essere rimasta colpita da quanto accaduto. «Il nostro compito - dice la Mantovani - è quello di dire ai ragazzi che purtroppo è nella fisiologia della vita che possano accadere cose come questa. Perdere persone care, talvolta in circostanze particolarmente drammatiche, rientra nella vita, ma che queste prove non devono togliere la speranza». Il dolore non deve trasformarsi in angoscia. E d è importante che ragazzini di 14 anni, ai primi scalini dell’esistenza, lo sappiano. «È il percorso che stiamo facendo con l’aiuto degli psicologi e che è solo iniziato - dice la preside - ancora per qualche giorno i ragazzi di quelle classi non faranno le solite lezioni. Li faremo parlare, li ascolteremo e condivideremo con loro tutto questo». —