Risiko dei Comprensivi, i presidi dicono no al Marcaria-Sabbioneta

MARCARIA-SABBIONETA. Dopo le prese di posizione delle giunte comunali e dei consigli di istituto, anche i dirigenti scolastici dicono no all’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Sabbioneta con i plessi di Marcaria. Riuniti in assemblea con il provveditore, hanno scritto al presidente della Provincia Beniamino Morselli e alla consigliera delegata per l’istruzione Francesca Zaltieri.



Il no dei presidi è preceduto da alcune riflessioni. Spiegano, innanzitutto, come «l’organizzazione scolastica proviene da una articolata e specifica storia culturale e formativa del territorio» e che «i piani per il futuro hanno bisogno di garantire stabilità ed efficienza di sviluppo culturale anche in termini locali». Seguono alcune valutazioni sul calo demografico, suggerendo una pianificazione nel prossimo periodo di almeno 5 anni nei quali: i Comprensivi, anche vicino ai mille iscritti, diventeranno a breve sottodimensionati; i plessi dei piccoli borghi saranno destinati alla progressiva chiusura; i costi per il mantenimento del servizio scolastico aumenteranno.



Da tali considerazioni un ipotetico o Comprensivo "Marcaria-Sabbioneta", «privo di qualsiasi pregressa identità formativa/culturale e di strutture amministrative efficaci, già sul nascere incontrerebbe difficoltà per la sostenibilità numerica di classi e al rischio di chiusura di plessi di primaria e secondaria e di sottodimensionamento per l’esiguità di bambini a Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio e Sabbioneta».



Di contro «un dimensionamento tra l’Istituto Comprensivo di Sabbioneta e quello di Bozzolo (che ha meno di 1000 iscritti) beneficerebbe di una serie di connessioni istituzionali, culturali e formative, svolte negli anni precedenti tra docenti e istituti tali da aver avviato concretamente l’unione di questi due Comprensivi. Nel contempo sarebbe salvaguardata la storica unità culturale e didattica, il buon funzionamento, la buona numerosità dell’Ic di Castellucchio che, con lo scorporo di Marcaria, si troverebbe invece ad avere meno di mille iscritti». —



