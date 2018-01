Viadana travolto a San Donà, ora si fa dura

SAN DONA' (Venezia). Brutta sconfitta per il Viadana alla ripresa delle ostilità del campionato di Eccellenza. I gialloneri escono sconfitti per 38-8 dal Pacifici di San Donà. Va quindi ai veneti il big match in chiave playoff, con la squadra di Frati che di fatto è rimasta in partita solo per la prima mezzora di gioco. Con questa sconfitta, frutto soprattutto delle numerose assenze tra i mantovani, si complica parecchio la corsa per un posto nei playoff.

LAFERT SAN DONA’ vs RUGBY VIADANA 1970 38-8 (12-3)

Marcatori: p.t. 30’ cp. Rojas (0-3), 35’ m. Falaperla (5-3), 42’ m. Falsaperla tr Van Zyl (12-3); s.t.43’ m. Pratichetti tr Van Zyl (19-3), 44’ m. Vian GM tr Biasuzzi (26-3), 51’ m. Pratichetti (31-3), 63’ m. Finco (31-8), 78’ m. Erasmus tr Biasuzzi (38-8)

Lafert San Donà: Van Zyl; Pratichetti, Lupini (64’ Bertetti), Iovu, Falsaperla; Reeves (60’ Schiabel), Rorato (22’ Biasuzzi); Derbyshire (60’ Bacchin), Vian GM, Catelan; Van Vuren (64’ Erasmus) (74’ Van Vuren), Wessels; Michelini (64’ Ros), Bauer (60’ Dal Sie), Zanusso (47’ Ceccato).

All. Ansell

Rugby Viadana 1970: Spinelli (65’ Pavan); Amadasi (36’ Manganiello), Menon, Tizzi, O’Keeffe; Rojas (75’ Finco), Gregorio; Gelati, Moreschi, Denti And., Caila (75’ Chiappini), Orlandi, Brandolini (42’ Denti), Silva (60’ Ceciliani), Bergonzini (45’ Breglia).

All. Frati/Sciamanna

Arb. Liperini (Livorno)

AA1 Blessano (Treviso), AA2 Cusano (Vicenza)

Quarto uomo: Favero (Treviso)

Cartellini: 37’ Moreschi (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Van Zyl (Lafert San Donà) 2/3, Biasuzzi (Lafert San Donà) 2/3, Rojas (Rugby Viadana 1970) 1/1, Finco (Rugby Viadana 1970) 0/1

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Circa 309 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5, Rugby Viadana 1970 0

Man of the Match: Andrea Pratichetti (Lafert San Donà)