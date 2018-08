Bottoli, che spettacolo. Doppio trionfo con Rocchetta e Dorigoni

MANTOVA. Prima la sigla del rinnovo della collaborazione e poi la doppietta, in tema di vittorie, e un terzo posto. È davvero un momento eccezionale quello che sta attraversando il Bottoli General Store in questi giorni d’agosto. Ieri la formazione diretta da Giorgio Furlan ha messo a segno due importanti allori, salendo così a quota 11, mentre lunedì i vertici del team mantovano veronese hanno siglato l’intesa con il patron Angelo Bottoli per una nuova stagione in gialloneroverde.



Sul versante agonistico a Caselle di Sommacamapgna dove si è corso il Gran premio San Luigi ad esultare per la vittoria (la prima a livello personale) è stato Cristian Rocchetta. Sul circuito scaligero i ragazzi dei presidenti Diego Beghini e Sergio Filippini sono stati bravi a controllare una corsa nervosa che ha visto un attacco portato da un drappello di 19 unità, raggiunto solo all’ultimo chilometro da una parte del gruppo. Nel finale il team gialloneroverde hanno preso in mano la situazione lanciando una volata perfetta a Cristian Rocchetta che ha subito messo tra sé e gli altri un solco incolmabile ed è andato a tagliare la linea del traguardo a braccia alzate.



In contemporanea, a Lamporecchio (provincia di Pistoia) a firmare l’albo d’oro del Trofeo Comune per il Bottoli General Store è stato Jakob Dorigoni. Il campione italiano del ciclocross ha abbandonato il gruppo portandosi a fare l’andatura a quattro chilometri dal traguardo e giungendo in solitaria tra gli applausi di due ali di folla. Lo stesso arrivo ha premiato con il terzo posto anche un generosissimo Davide Casarotto, ormai abbonato ai piazzamenti in questa fase della stagione.



Per quel che concerne invece la conferma del connubio tra il noto marchio alimentare del patron Angelo Bottoli e quello del General Store del presidente Diego Beghini a favorire tutto ciò è stato senza ombra di dubbio l'entusiasmo che regna nel gruppo. Inoltre gli esiti positivi del cammino compiuto sin qui dai ragazzi guidati da Giorgio Furlan, Billy Ceresoli e Angelo Ferrari ha creato le premesse perché anche nel 2019 sulle strade italiane i colori di questa società possano essere di nuovo protagonisti di risultati di grande rilievo. (g.b.)



